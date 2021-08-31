3-річний хлопчик пішов з дому, поки батько зі своєю співмешканкою вирішили поспати

Кричущий інцидент трапився в одному з сіл Саратської ОТГ. Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Одеській області, передає Politeka.net.

Про зникнення дитини в поліцію заявив батько.

Чоловік каже, що вдень вирішив поспати зі своєю співмешканкою, залишивши малюка під наглядом старших дітей — 8-річної дочки і 12-річного сина, а коли прокинулися, виявили, що маленький хлопчик зник. Старші діти не помітили, як він вийшов з дому.

Поліція почала пошуки дитини і через годину його вдалося знайти.

Малюк вийшов з дому і під дощем дійшов до берега річки За городами. З ним нічого не сталося і ніяких протиправних дій не було зроблено. Правоохоронці зігріли дитину і повернули її додому.

З'ясувалося, що сім'я неблагополучна. Вона перебуває на обліку соціальних служб, а дорослих неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків.

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