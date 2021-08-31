3-летний мальчик ушел из дома, пока отец со своей сожительницей решили поспать

Вопиющий инцидент случился в одном из сел Саратской ОТГ. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области, передает Politeka.net.

О пропаже ребенка в полицию заявил отец.

Мужчина говорит, что днем решил поспать со своей сожительницей, оставив малыша под присмотром старших детей — 8-летней дочери и 12-летнего сына, а когда проснулись, обнаружили, что маленький мальчик исчез. Старшие дети не заметили, как он вышел из дома.

Полиция начала поиски ребенка и спустя час его удалось найти.

Малыш вышел из дома и под дождем дошел до берега реки за огородами. С ним ничего не произошло и никаких противоправных действий не было предпринято. Правоохранители согрели ребенка и вернули его домой.

Выяснилось, что семья неблагополучная. Она состоит на учете социальных служб, а взрослых неоднократно привлекали к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей.

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