У курортній частині Одеської області знайшли 100-кілограмову бомбу
Подія сталася вранці біля села Шабо Білгород-Дністровського району Одеської області, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу обласного ДСНС.
Як повідомили рятувальники, під час проведення земляних робіт була виявлена бомба часів Другої світової війни.
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Ще одну вибухонебезпечну знахідку виявили того ж дня - це великокаліберний артилерійський снаряд. Його вилучили в селі Яськи по вулиці Кірова, 134.
Боєприпаси були знищені в спеціально відведеному місці.
У ДСНС також розповіли про те, що категорично забороняється при виявленні небезпечних предметів.
Забороняється чіпати його руками, або ж пересувати в інше місце. Самостійно знешкоджувати предмет також не варто, так як це може привести до незворотних наслідків.
"Пам'ятайте, що в разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно відразу повідомити про це по телефону 101 або 102 і ні в якому разі не намагатися самостійно ідентифікувати знайдені боєприпаси", — йдеться в повідомленні.
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