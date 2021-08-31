У курортній частині Одеської області знайшли 100-кілограмову бомбу

Подія сталася вранці біля села Шабо Білгород-Дністровського району Одеської області, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу обласного ДСНС.

Як повідомили рятувальники, під час проведення земляних робіт була виявлена бомба часів Другої світової війни.

Ще одну вибухонебезпечну знахідку виявили того ж дня - це великокаліберний артилерійський снаряд. Його вилучили в селі Яськи по вулиці Кірова, 134.

Боєприпаси були знищені в спеціально відведеному місці.

У ДСНС також розповіли про те, що категорично забороняється при виявленні небезпечних предметів.

Забороняється чіпати його руками, або ж пересувати в інше місце. Самостійно знешкоджувати предмет також не варто, так як це може привести до незворотних наслідків.

"Пам'ятайте, що в разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно відразу повідомити про це по телефону 101 або 102 і ні в якому разі не намагатися самостійно ідентифікувати знайдені боєприпаси", — йдеться в повідомленні.

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