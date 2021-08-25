Восемь лет тюрьмы может получить житель Одесской области за "пьяные" шутки с полицией

После того, как полицейские составили на мужчину протокол за вождение в нетрезвом виде, он решил отомстить. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУНП, передает Politeka.net.

Поздним вечером житель Раздельнянского района позвонил в дежурную часть и заявил, что полицейское управление заминировано. Правоохранители оперативно обследовали территорию и никаких взрывчатых веществ не обнаружили.

Личность шутника установили за несколько часов. Им оказался 59-летний мужчина, который выпив лишнего решил отомстить и «заминировал» полицейское управление. Против злоумышленника возбудили дело. Виновному грозит от четырех до восьми лет за решеткой.

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Ими оказались трое подростков в возрасте 11, 14 и 15 лет.

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