В курортной части Одесской области нашли 100-килограммовую бомбу

Событие произошло утром возле села Шабо Белгород-Днестровского района Одесской области, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу областного ГСЧС.

Как сообщили спасатели, во время проведения земляных работ была обнаружена бомба времён Второй мировой войны.

Еще одну взрывоопасную находку обнаружили в тот же день – это крупнокалиберный артиллерийский снаряд. Его изъяли в селе Яски по улице Кирова, 134.

Боеприпасы были уничтожены в специально отведенном месте.

В ГСЧС также рассказали о том, что категорически запрещается при обнаружении опасных предметов.

Запрещается трогать его руками, или же передвигать в другое место. Самостоятельно обезвреживать предмет также не стоит, так как это может привести к необратимым последствиям.

"Помните, что в случае обнаружения взрывоопасных предметов необходимо сразу сообщить об этом по телефону 101 или 102 и ни в коем случае не пытаться самостоятельно идентифицировать найденные боеприпасы", — говорится в сообщении.

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