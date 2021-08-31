В курортной части Одесской области нашли 100-килограммовую бомбу
Событие произошло утром возле села Шабо Белгород-Днестровского района Одесской области, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу областного ГСЧС.
Как сообщили спасатели, во время проведения земляных работ была обнаружена бомба времён Второй мировой войны.
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Еще одну взрывоопасную находку обнаружили в тот же день – это крупнокалиберный артиллерийский снаряд. Его изъяли в селе Яски по улице Кирова, 134.
Боеприпасы были уничтожены в специально отведенном месте.
В ГСЧС также рассказали о том, что категорически запрещается при обнаружении опасных предметов.
Запрещается трогать его руками, или же передвигать в другое место. Самостоятельно обезвреживать предмет также не стоит, так как это может привести к необратимым последствиям.
"Помните, что в случае обнаружения взрывоопасных предметов необходимо сразу сообщить об этом по телефону 101 или 102 и ни в коем случае не пытаться самостоятельно идентифицировать найденные боеприпасы", — говорится в сообщении.
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