В Одесі знищили більше сотні китайських валіз

Як пише Politeka.net, про це розповіли в Одеській митниці.

Зокрема, фахівці виявили 40 комплектів контрафактних валіз з Китаю по три штуки в кожному.

Всі 120 "туристів" з Китаю без дозволу правовласника були марковані відомою торговою маркою. Ця марка є світовим брендом і асоціюється у споживачів з швейцарською якістю.

За рішенням Правовласника, валізи, замість жаркого курорту, були спрямовані на спалення в спеціальну піч.

Митники запевняють, що знищення проходило під пильним наглядом відповідно до статті 401 Митного кодексу України.

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Незаконну спробу припинили прикордонники Одеського загону.

Під час огляду вантажівки прикордонники виявили 5 тепловізійних прицілів, Зарядні пристрої до приладів нічного бачення, а також елементи живлення.

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