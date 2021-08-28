В Одесі знищили більше сотні китайських валіз
Як пише Politeka.net, про це розповіли в Одеській митниці.
Зокрема, фахівці виявили 40 комплектів контрафактних валіз з Китаю по три штуки в кожному.
Всі 120 "туристів" з Китаю без дозволу правовласника були марковані відомою торговою маркою. Ця марка є світовим брендом і асоціюється у споживачів з швейцарською якістю.
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За рішенням Правовласника, валізи, замість жаркого курорту, були спрямовані на спалення в спеціальну піч.
Митники запевняють, що знищення проходило під пильним наглядом відповідно до статті 401 Митного кодексу України.
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