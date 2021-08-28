В Одессе уничтожили больше сотни китайских чемоданов
Как пишет Politeka.net, об этом рассказали в одесской таможне.
В частности, специалисты выявили 40 комплектов контрафактных чемоданов из Китая по три штуки в каждом.
Все 120 "туристов" из Китая без разрешения правообладателя были маркированы известной торговой маркой. Эта марка является мировым брендом и ассоциируется у потребителей с швейцарским качеством.
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По решению правообладателя, чемоданы, вместо жаркого курорта, были направлены на сожжение в специальную печь.
Таможенники уверяют, что уничтожение проходило под бдительным присмотром в соответствии со статьей 401 Таможенного кодекса Украины.
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