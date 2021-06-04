Иностранец пытался вывезти из Украины тепловизоры на полмиллиона

Незаконную попытку пресекли пограничники одесского загона, сообщает пресс-центр ГПСУ, передает Politeka.net

Так, около полуночи для прохождения пограничного контроля в Черноморский порт прибыл грузовик турецкой регистрации под управлением гражданина Турции.

Иностранец следовал на выезд из Украины.

Во время осмотра грузовика пограничники обнаружили 5 тепловизионных прицелов, зарядные устройства к приборам ночного видения, а также элементы питания.

При этом оптико-электронные приборы и аксессуары к ним дальнобойщик тщательно скрыл в спальном месте водителя среди личных вещей.

В итоге тепловизорные прицелы стоимостью 500 000 гривен изъяли пограничники и передели представителям таможни.

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