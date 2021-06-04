Иностранец пытался вывезти из Украины тепловизоры на полмиллиона
Незаконную попытку пресекли пограничники одесского загона,
Так, около полуночи для прохождения пограничного контроля в Черноморский порт прибыл грузовик турецкой регистрации под управлением гражданина Турции.
Иностранец следовал на выезд из Украины.
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Во время осмотра грузовика пограничники обнаружили 5 тепловизионных прицелов, зарядные устройства к приборам ночного видения, а также элементы питания.
При этом оптико-электронные приборы и аксессуары к ним дальнобойщик тщательно скрыл в спальном месте водителя среди личных вещей.
В итоге тепловизорные прицелы стоимостью 500 000 гривен изъяли пограничники и передели представителям таможни.
Ранее мы писали, в Одессу пытались незаконно ввести тягач от американского танка, стоимостью свыше миллиона гривен.
Незаконную попытку ввоза тягача Армии США , предназначенного для транспортировки танков M1 Abrams пресекли одесские таможенники.
Недостоверное декларирование тягача военного назначения привело к нарушению таможенных правил, предусмотренного ст. 472 ТК Украины.
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