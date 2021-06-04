Более двух месяцев боролся с последствиями коронавируса

Болезнь оборвала жизнь народного артиста Украины из Одессы

Актер театра Музкомедии Николай Завгородний скончался вчера 3 июня. Печальное известие сообщили в Одесском академическом театре музыкальной комедии имени Водяного.

По словам коллег, Завгородний более двух месяцев боролся с последствиями коронавируса. Актеру было 68 лет.

"Мы так все надеялись на его выздоровление, мы вместе так этого хотели ... Поверить и принять невозможно. Николай Завгородний был с нами более 40 лет. Такой колоритный, талантливый актер, обладавший чувством юмора, умением создать позитивный настрой и приятную атмосферу, приготовить вкусное блюдо для большой компании", - сообщили они.

Коллеги также рассказали, что много лет Николай Завгородний защищал интересы коллектива театра как председатель профсоюзного комитета. Его доброжелательность распространялась на каждого работника.

«Дорогой дядя Коля, как мы будем без Ваших синих, как море, глаз, улыбки, голоса? Нет слов, чтобы передать эту ужасную боль. Прощай, наш дорогой друг. Покойся с миром. Вечная память», - отметили в театре.

У актера осталась жена Наталья и два сына Иван и Григорий.

Прощание состоится 5 июня у главного входа в театр. Время сообщат дополнительно.

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