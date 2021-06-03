В Одессе банда риелторов пустилась во все тяжкие ради обогащения

Они занимались мошенничеством, фальсификацией документов и отмыванием имущества, также промышляли разбоем и похищением людей. Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры в Одесской области.

Отмечается, что участники преступной группы действовали в Одессе с 2016 года.

«Черные риэлторы» незаконно присваивали квартиры одиноких умерших граждан и квартиры, которые находились в ипотеке банков, а также нежилые помещения, принадлежащие территориальной общине города.

В прокуратуре сообщили, что только за 2 года бандиты незаконно присвоили 15 объектов недвижимости в Одессе на более чем 16 миллионов гривен. Однако, благодаря наложенным арестам на некоторые объекты недвижимости, удалось предотвратить реализацию восьми из них, которые уже были незаконно зарегистрированы, но продать их аферисты не успели.

Кроме того, злоумышленники похитили 31-летнего мужчину и требовали за его возвращение долговую расписку.

Прокуратура подала в суд обвинительное заключение.

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52-летняя жительница Одесского района обратилась в дежурную часть отдела полиции с заявлением о краже. Она сообщила, что из квартиры пропал телевизор.

Полицейские предположили, что виновным может быть кто-то из близкого окружения. В ходе расследования информация подтвердилась. Похитителем оказался 28-летний сын потерпевшей.

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