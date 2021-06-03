В Одессе томограф буквально засосал женщину, которая пришла на обследование

Страшный инцидент случился в одной из частных клиник на улице Космонавтов, 10. Об этом сообщает сайт apnews.

Пациентка с инвалидностью пришла в диагностический центр на МРТ-обследование. Ее сопровождала другая женщина, которая проигнорировал технику безопасности, открыла дверь где должны были делать мрт, и ее магнитом вместе с коляской засосало во внутрь.

На обнародованных телеграм-каналами кадрах видно, что инвалидное кресло сильно покорежило, при этом на МРТ-сканере осталась кровь.

Инцидент прокомментировал юрист медучреждения, адвокат Анатолий Богачев.

«В помещении, где стоит томограф, очень сильное магнитное поле. Но женщина, которая привезла и сопровождала пациента на металлическом кресле, вероятно, не осознала, что технику безопасности нужно соблюдать и после проведения процедуры", - объяснил он.

По словам юриста, когда женщина решила вкатить кресло в помещение, где стоит томограф и подкатить его ближе к пациенту, чтобы потом переместить его на кресло — это кресло было втянуто в томограф силой магнитного поля.

При этом он заверил, что пациент не пострадал, но травмы получила женщина, которая нарушила технику безопасности, и она находиться в больнице, а также пострадала лаборантка диагностического центра.

В результате инцидента также пострадал томограф стоимостью более 100 тысяч долларов — он не работает.

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