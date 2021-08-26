В одному з ресторанів під Одесою звалилися скляні двері прямо на маленьку дівчинку

Про це повідомляє телеграм-канал «Новини Одеса», передає Politeka.net

Інцидент трапився 26 серпня в дитячій кімнаті в ресторані «Море» у Фонтанці, що поблизу Одеси.

Як розповіла мати постраждалої дитини, її 3-річна дочка отримала глибокі порізи на руках і багато дрібних порізів на тілі.

Довелося викликати бригаду швидкої допомоги.

"Швидка і заклад звинуватили дитину в тому, що сталося і відмовилися оплатити послуги швидкої допомоги. Диво просто що ніхто не загинув...» ,- йдеться в повідомленні.

На кадрах видно, по всьому закладу валяються дрібні скляні осколки. Співробітники вже почали їх прибирати.

Раніше ми повідомляли, в Міськсаду маленька дитина серйозно постраждала біля скульптурної композиції "Одеський час".

Гуляючи з бабусею біля пам'ятника дитина вирвалася з її рук, оступилася і впала на карачки.

Хлопчик не тільки забився, але і отримав опіки, так як бронза, з якої зроблена скульптура сильно нагрілася на сонці.

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