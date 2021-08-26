В одному з ресторанів під Одесою звалилися скляні двері прямо на маленьку дівчинку
Про це
Інцидент трапився 26 серпня в дитячій кімнаті в ресторані «Море» у Фонтанці, що поблизу Одеси.
Як розповіла мати постраждалої дитини, її 3-річна дочка отримала глибокі порізи на руках і багато дрібних порізів на тілі.
Довелося викликати бригаду швидкої допомоги.
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"Швидка і заклад звинуватили дитину в тому, що сталося і відмовилися оплатити послуги швидкої допомоги. Диво просто що ніхто не загинув...» ,- йдеться в повідомленні.
На кадрах видно, по всьому закладу валяються дрібні скляні осколки. Співробітники вже почали їх прибирати.
Раніше ми повідомляли, в Міськсаду маленька дитина серйозно постраждала біля скульптурної композиції "Одеський час".
Гуляючи з бабусею біля пам'ятника дитина вирвалася з її рук, оступилася і впала на карачки.
Хлопчик не тільки забився, але і отримав опіки, так як бронза, з якої зроблена скульптура сильно нагрілася на сонці.
Нагадаємо, що в Одесі знесли коляску з дитиною, з'їхалися медики: "виконував маневр"
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Також Politeka повідомляла, що дитина отримала опіки біля знаменитої скульптури в Міськсаду, приїхала швидка: кадри НП в Одесі