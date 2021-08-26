В одном из ресторанов под Одессой рухнула стеклянная дверь прямо на маленькую девочку
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Инцидент случился 26 августа в детской комнате в ресторане «Море» в Фонтанке, что вблизи Одессы.
Как рассказала мать пострадавшего ребенка, ее 3-летняя дочь получила глубокие порезы на руках и много мелких порезов на теле.
Пришлось вызвать бригаду скорой помощи.
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«Скорая и заведение обвинили ребёнка в происшедшем и отказались оплатить услуги скорой помощи. Чудо просто что никто не погиб...», - говорится в сообщении.
На кадрах видно, по всему заведению валяются мелкие стеклянные осколки. Сотрудники уже принялись их убирать.
Ранее мы сообщали, в Горсаду маленький ребенок серьезно пострадал возле скульптурной композиции "Одесский время". Гуляя с бабушкой у памятника ребенок вырвалась из ее рук, оступилась и упала на четвереньки. Мальчик не только ушибся, но и получил ожоги, так как бронза, из которой сделана скульптура сильно нагрелась на солнце.
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