В одном из ресторанов под Одессой рухнула стеклянная дверь прямо на маленькую девочку

Об этом сообщает телеграм-канал «Новости Одесса», передает Politeka.net

Инцидент случился 26 августа в детской комнате в ресторане «Море» в Фонтанке, что вблизи Одессы.

Как рассказала мать пострадавшего ребенка, ее 3-летняя дочь получила глубокие порезы на руках и много мелких порезов на теле.

Пришлось вызвать бригаду скорой помощи.

«Скорая и заведение обвинили ребёнка в происшедшем и отказались оплатить услуги скорой помощи. Чудо просто что никто не погиб...», - говорится в сообщении.

На кадрах видно, по всему заведению валяются мелкие стеклянные осколки. Сотрудники уже принялись их убирать.

Ранее мы сообщали, в Горсаду маленький ребенок серьезно пострадал возле скульптурной композиции "Одесский время". Гуляя с бабушкой у памятника ребенок вырвалась из ее рук, оступилась и упала на четвереньки. Мальчик не только ушибся, но и получил ожоги, так как бронза, из которой сделана скульптура сильно нагрелась на солнце.

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