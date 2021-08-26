Стали відомі нові подробиці аварії з підлітками на мопеді
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Аварія трапилася 25 серпня на вулиці Святослава Ріхтера.
За попередніми даними, 13-річний хлопець виїхав на перехрестя на заборонний сигнал світлофора, через що врізався в правий бік автомобіля, що їхав назустріч, з поліцейськими, який якраз здійснював поворот.
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В результаті ДТП постраждалий підліток був госпіталізований в лікарню із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, закритим переломом щелепи і множинними забоями.
Звернемо увагу, що поліцейський повівся досить цинічно.
Після зіткнення він вийшов з машини і, не звертаючи уваги на постраждалих, пішов оглядати пошкодження на своєму автомобілі. І тільки потім підійшов до підлітків.
У поліції обставини аварії поки не коментували.
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