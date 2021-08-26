Стали известны новые подробности аварии с подростками на мопеде
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Авария случилась 25 августа на улице Святослава Рихтера угол Туристской.
По предварительным данным, 13-летний парень выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, из-за чего врезался в правый бок ехавшего навстречу автомобиля с полицейскими, который как раз совершал поворот.
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В результате ДТП пострадавший подросток был госпитализирован в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом челюсти и множественными ушибами.
Обратим внимание, что полицейский повел себя достаточно цинично.
После столкновения он вышел из машины и, не обращая внимания на пострадавших, пошел оглядывать повреждения на своем автомобиле. И только потом подошел к подросткам.
В полиции обстоятельства аварии пока не комментировали.
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