В авто находились два сотрудника патрульной полиции

Стали известны новые подробности аварии с подростками на мопеде

Как сообщает Думская , в автомобиле Honda Civic, в который врезался школьник на моторолере, находились двое сотрудников патрульной полиции.

Авария случилась 25 августа на улице Святослава Рихтера угол Туристской.

По предварительным данным, 13-летний парень выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, из-за чего врезался в правый бок ехавшего навстречу автомобиля с полицейскими, который как раз совершал поворот.

В результате ДТП пострадавший подросток был госпитализирован в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом челюсти и множественными ушибами.

Обратим внимание, что полицейский повел себя достаточно цинично.

После столкновения он вышел из машины и, не обращая внимания на пострадавших, пошел оглядывать повреждения на своем автомобиле. И только потом подошел к подросткам.

В полиции обстоятельства аварии пока не комментировали.

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