Пропонують відкласти початок навчального року до 20 вересня.

В Одеській області, щоб продовжити час курортного сезону, місцева влада розглядає варіант перенесення нового навчального року на кінець вересня.

Про це передали в Одеській обласній державній адміністрації.

У прес-службі повідомили, що за планом, збільшення курортного сезону має забезпечити жителів регіону робочими місцями, а до бюджету надійде більше грошей. В адміністрації розповіли, що курортний сезон історично в Одесі починався в середині травня, але кліматичні умови сильно змінилися за кілька останніх років.

За словами фахівців, частими опадами зазвичай супроводжуються червень і травень. У ці місяці тепло відсутнє, а вітер стає особливо сильним. При цьому, про вересень останнім часом туристи почали відгукуватися з особливою теплотою, називаючи його»оксамитовим сезоном".

За словами чиновників, саме вересень став найкращим часом для подорожі приморськими регіонами Херсонської, Миколаївської та Одеської областей. Попередні підрахунки, надані чиновниками, показали, що в разі продовження курортного сезону, за вересень 2021 року додатково до бюджетів приморських регіонів може надійти 600 млн.грн.

Ці гроші, ймовірно, принесе гостинність регіонів і економіка вражень. Також додаткові кошти припускають отримати від супутніх послуг. Половину зазначеної суми сподіваються отримати представники Одеської області.

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