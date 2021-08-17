Тепер копу загрожує до 5 років в'язниці

Заступника начальника одного з відділів поліції в Одеській області спіймали на хабарі

Як передає Politeka.net, про це повідомили на сайті ДБР України.

За даними слідства, поліцейський обіцяв допомогти громадянину уникнути покарання за п'яне водіння. За свою послугу він вимагав грошову винагороду в розмірі 400 доларів.

За цю суму він обіцяв водієві домовитися з суддею, щоб затягнути судовий розгляд так, щоб це стало підставою для закриття справи.

Наразі вирішується питання про відсторонення правоохоронця від посади та обрання йому запобіжного заходу. Якщо суд визнає поліцейського винним, йому загрожує до 5 років в'язниці.

Не так давно ми повідомляли, в Одесі на хабарі викрили двох поліцейських.

Оперуповноважений і слідчий одного з райвідділів поліції Одеської області погрожували власнику квартири заарештувати його майно, а щоб чоловіка залишити в спокої зажадали 2 тисячі доларів.

Нагадаємо, що поліцейського схопили на гарячому В Одеській області: "світить 10 років в'язниці"

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