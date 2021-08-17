Одеські поліцейські почали проводити розслідування після масового зараження коронавірусом дітей і вожатих у таборі " Молода гвардія»

Така інформація з'явилася на сайті Нацполіції в Одеській області у вівторок, 17 серпня, передає Politeka.net.

Як зазначили поліцейські, діти, які приїхали в табір на відпочинок на початку серпня, мали довідки про сприятливе епідеміологічне оточення, але вже через тиждень у кількох з них з'явилися ознаки ГРЗ. Хворим зробили тести на COVID-19, і у більшості результати виявилися позитивними. І хоча їх відразу ізолювали від інших, в подальшому коронавірус встиг поширитися.

Надалі вірус виявили ще у кількох дітей і вожатих.

«При цьому один з трьох таборів центру, де проживали хворі, зараз закритий на карантин, два інші два працюють з дотриманням норм. Відвідування дітей не дозволяється " - зазначили в поліції.

Станом на 17 серпня Covid-19 виявили у 43 дітей.

Всі хворі перебувають під наглядом лікарів.

Відомості за фактом внесені до Реєстру за ч.1 ст. 325 КК (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь).

Досудове розслідування триває.

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