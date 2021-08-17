Дитячий табір" Молода гвардія " в Одесі закрили на карантин через велику кількість заражених на COVID-19
Про це з посиланням на свої джерела в оздоровчому центрі
Так, на території табору симптоми зараження коронавірусом проявилися у 42-х дітей і двох вихователів.
Відзначається, що після прояву симптомів дітей і вихователів ізолювали і взяли у них проби біоматеріалів, які дали позитивний результат на COVID-19.
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У департаменті охорони здоров'я Одеської області підтвердили, що на 15 серпня було 26 хворих, в той час як на 16 число їх стало вже 44, при цьому, число хворих може зрости, оскільки частина результатів ще очікується.
Зараз табір закрили на карантин.
Варто зауважити, що навесні в "Молодій гвардії" вже фіксували випадки хвороби, але влітку захворюваність в регіоні пішла на спад і епідситуація стабілізувалася.
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