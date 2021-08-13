В Одеській області жертвами масштабної ДТП стали троє поліцейських

Трагічна аварія сталася в районі Сарати Одеської області, недалеко від села Зоря ввечері в п'ятницю, 13 серпня. У ДТП потрапили оперативники карного розшуку, які їхали зі слідчого Заходу, пише «Думська» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Службовий автомобіль "Лада" з чотирма офіцерами злетів у кювет і перекинувся. Троє поліцейських загинули, а четвертий отримав важкі травми. Повідомляється, що зараз вижив офіцер знаходиться в реанімації, а його стан оцінюється як важкий.

До місця трагедії оперативно прибули рятувальники, поліція та медики. У соцмережах також з'явилася інформація про те, що на місце аварії виїхало керівництво Головного управління Національно поліції Одеської області. Точні причини ДТП поки невідомі. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

На фото з місця трагедії можна помітити, що ДТП сталася недалеко від житлових будинків. В результаті перевороту машина отримала серйозні пошкодження: її передня частина розбита вщент. На місці події тут же зібралися місцеві жителі.

Інші подробиці ДТП з'ясовуються.

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