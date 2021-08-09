В Одеській області 10-річний хлопчик отримав смертельний удар струмом

Трагічний інцидент трапився, коли дитина взялася молоти зерно на побутовій зернодробилці Це сталося в одному з сіл у Болградському районі повідомляє прес-служба Нацполіції регіону.

Загиблого хлопчика знайшла його сестра. Він не дихав. На місце НП терміново були викликані медики, які по приїзду лише констатували смерть дитини.

На місці працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Правоохоронці встановлюють всі обставини події. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

Раніше ми писали, що поки батьки не бачили, собака великої породи покусала їх дитину.

НП трапилася одному з сіл Одеського району. З'ясувалося, що хлопчик грав у себе у дворі і, поки дорослі займалися справами, просунув руку через суміжний з сусідами паркан. У цей момент його вкусила собака породи алабай.

Нагадаємо, що горе-батьки кинули півторарічну дитину на пляжі в Одесі: "мати пішла купатися, а батько відійшов"

Ще Politeka писала, що в горе-мати зчепилася з охоронцем в супермаркеті, відео: "ви психіку йому порушуєте"

Також Politeka повідомляла, чоловік пішов на страшний злочин зі школяркою: "випросив фото і домігся зустрічі"