В Одеській області 10-річний хлопчик отримав смертельний удар струмом

Трагічний інцидент трапився, коли дитина взялася молоти зерно на побутовій зернодробилці Це сталося в одному з сіл у Болградському районі повідомляє прес-служба Нацполіції регіону.

Загиблого хлопчика знайшла його сестра. Він не дихав. На місце НП терміново були викликані медики, які по приїзду лише констатували смерть дитини.

швидка допомога, лікарі

На місці працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Правоохоронці встановлюють всі обставини події. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

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Раніше ми писали, що поки батьки не бачили, собака великої породи покусала їх дитину.

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НП трапилася одному з сіл Одеського району. З'ясувалося, що хлопчик грав у себе у дворі і, поки дорослі займалися справами, просунув руку через суміжний з сусідами паркан. У цей момент його вкусила собака породи алабай.

Нагадаємо, що горе-батьки кинули півторарічну дитину на пляжі в Одесі: "мати пішла купатися, а батько відійшов"

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