В Одесской области 10-летний мальчик получил смертельный удар током

Трагический инцидент случился, когда ребенок взялся молоть зерно на бытовой зернодробилке Это произошло в одном из сел в Болградском районе сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

Погибшего мальчика нашла его сестра. Он не дышал. На место ЧП срочно были вызваны медики, которые по приезду лишь констатировали смерть ребенка.

скорая помощь, врачи

На месте работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

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ЧП случилось одном из сел Одесского района. Выяснилось, что мальчик играл у себя во дворе и, пока взрослые занимались делами, просунул руку через смежный с соседями забор. В этот момент его укусила собака породы алабай.

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