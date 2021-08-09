В Одесской области 10-летний мальчик получил смертельный удар током

Трагический инцидент случился, когда ребенок взялся молоть зерно на бытовой зернодробилке Это произошло в одном из сел в Болградском районе сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

Погибшего мальчика нашла его сестра. Он не дышал. На место ЧП срочно были вызваны медики, которые по приезду лишь констатировали смерть ребенка.

На месте работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

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ЧП случилось одном из сел Одесского района. Выяснилось, что мальчик играл у себя во дворе и, пока взрослые занимались делами, просунул руку через смежный с соседями забор. В этот момент его укусила собака породы алабай.

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