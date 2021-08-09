Після скандалу з блакитними ялинами, який підняли еко-активісти, в Одесі прийняли нове рішення

Нагадаємо, що минулого тижня біля Одеської ОДА комунальники почали спилювати великі блакитні ялини. Вони стверджують, що дерева давно знаходяться в аварійному стані, а значить можуть бути небезпечними для оточуючих.

У свою чергу еко-активісти обстежили дерева, вони заявили, що всі їли живі, а причина для їх розпилу була не вагомою. Вони вважають, що радикальне рішення щодо ліквідації рослин з боку ОДА це варварство і невігластво. За їхніми словами, їли не були в ідеальному стані, їм був потрібен догляд і лікування, а врятувати їх могла пересадка в інше місце.

Під тиском екологів в ОДА прийняли рішення, щоб блакитні ялини, які не встигли спиляти, пересадити в парк Шевченка. Про це пише Думська .

Відзначимо, що всього біля адміністративної будівлі росли 24 ялини, три з них вже спили. Решту вирубки зупинили активісти.

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