Поки батьки не бачили, собака великої породи покусала їх дитину
НП трапилася одному з сіл Одеського району, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу регіонального
Як розповіли в поліції, хлопчик грав у себе у дворі і, поки дорослі займалися справами, просунув руку через суміжний з сусідами паркан. У цей момент його вкусила собака породи алабай.
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Дитину забрали до лікарні з рваними ранами руки. На даний момент на місці працює слідчо-оперативна група. Поліцейські з'ясовують обставини події, вирішується питання про його правову кваліфікацію.
Раніше ми писали, що горе-батьки кинули зовсім маленьку дівчинку на пляжі в Одесі.
Дитину знайшли перехожі ввечері на пляжі Ланжерон. Небайдужі люди звернулися в поліцію і ті почали пошуки родичів дівчинки.
За словами бабаушки, дівчинка загубилася, коли мати пішла купатися в морі, а батько кудись відійшов.
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