Поки батьки не бачили, собака великої породи покусала їх дитину

НП трапилася одному з сіл Одеського району, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу регіонального ГУНП .

Як розповіли в поліції, хлопчик грав у себе у дворі і, поки дорослі займалися справами, просунув руку через суміжний з сусідами паркан. У цей момент його вкусила собака породи алабай.

Дитину забрали до лікарні з рваними ранами руки. На даний момент на місці працює слідчо-оперативна група. Поліцейські з'ясовують обставини події, вирішується питання про його правову кваліфікацію.

Раніше ми писали, що горе-батьки кинули зовсім маленьку дівчинку на пляжі в Одесі.

Дитину знайшли перехожі ввечері на пляжі Ланжерон. Небайдужі люди звернулися в поліцію і ті почали пошуки родичів дівчинки.

За словами бабаушки, дівчинка загубилася, коли мати пішла купатися в морі, а батько кудись відійшов.

Нагадаємо, що за знущання над тваринами каратимуть до 8 років в'язниці: що тепер заборонено

Ще Politeka писала, що одесит жорстко поплатився за вигул собаки без намордника: "вдарили ножем прям в..."

Також Politeka повідомляла, у центрі Одеси бійцівський пес зірвався з прив'язі і скоїв напад, відео