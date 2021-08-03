У дворі багатоповерхового будинку в Одесі застрелили чоловіка
Для упіймання вбивці правоохоронці ввели поліцейську спецоперацію "Сирена", повідомляє прес-служба
3 серпня невідомий вистрілив у чоловіка у дворі багатоповерхового будинку на вулиці Малиновського, в результаті чого той отримав поранення і був госпіталізований.
У відомстві зазначили, що правопорушник зник з місця події на автомобілі Mercedes-Benz сріблястого кольору.
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На місці працюють правоохоронці, які встановлюють всі обставини події. Наразі розглядається кілька версій правопорушення та вирішується питання про його правову кваліфікацію.
У той же час за даними місцевого видання
У нього стріляли з пістолета.
"Чоловіка застрелили представники одного з етнічних злочинних угруповань Одеси, які виконували замовлення на вбивство. Загиблий є фігурантом кримінального провадження, відкритого за статтею про вимагання", - повідомляють джерела Думської.
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