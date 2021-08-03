У дворі багатоповерхового будинку в Одесі застрелили чоловіка

Для упіймання вбивці правоохоронці ввели поліцейську спецоперацію "Сирена", повідомляє прес-служба ГУНП .

3 серпня невідомий вистрілив у чоловіка у дворі багатоповерхового будинку на вулиці Малиновського, в результаті чого той отримав поранення і був госпіталізований.

У відомстві зазначили, що правопорушник зник з місця події на автомобілі Mercedes-Benz сріблястого кольору.

На місці працюють правоохоронці, які встановлюють всі обставини події. Наразі розглядається кілька версій правопорушення та вирішується питання про його правову кваліфікацію.

У той же час за даними місцевого видання Думська , потерпілий вже помер у лікарні.

У нього стріляли з пістолета.

"Чоловіка застрелили представники одного з етнічних злочинних угруповань Одеси, які виконували замовлення на вбивство. Загиблий є фігурантом кримінального провадження, відкритого за статтею про вимагання", - повідомляють джерела Думської.

Нагадаємо, що в Одесі підстрелили поліцейського, медики роблять все можливе: що відомо

Ще Politeka писала, що весілля обернулося свавіллям під Одесою, відео: "дістав автомат і почав стріляти"

Також Politeka повідомляла, що в Одесі біля Дюка прогриміла стрілянина: відео вже в мережі