Во дворе многоэтажного дома в Одессе застрелили мужчину
Для поимки убийцы правоохранители ввели полицейскую спецоперацию «Сирена», сообщает пресс-служба
3 августа неизвестный выстрелил в мужчину во дворе многоэтажного дома на улице Малиновского, в результате чего тот получил ранения и был госпитализирован.
В ведомстве отметили, что правонарушитель скрылся с места происшествия на автомобиле Mercedes-Benz серебристого цвета.
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На месте работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства происшествия. Сейчас рассматривается несколько версий правонарушения и решается вопрос о его правовой квалификации.
В тоже время по данным местного издания
В него стреляли из пистолета.
«Мужчину застрелили представители одной из этнических преступных группировок Одессы, которые выполняли заказ на убийство. Погибший является фигурантом уголовного производства, открытого по статье о вымогательстве», - сообщают источники Думской.
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