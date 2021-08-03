Во дворе многоэтажного дома в Одессе застрелили мужчину

Для поимки убийцы правоохранители ввели полицейскую спецоперацию «Сирена», сообщает пресс-служба ГУНП .

3 августа неизвестный выстрелил в мужчину во дворе многоэтажного дома на улице Малиновского, в результате чего тот получил ранения и был госпитализирован.

В ведомстве отметили, что правонарушитель скрылся с места происшествия на автомобиле Mercedes-Benz серебристого цвета.

На месте работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства происшествия. Сейчас рассматривается несколько версий правонарушения и решается вопрос о его правовой квалификации.

В тоже время по данным местного издания Думская , пострадавший уже скончался в больнице.

В него стреляли из пистолета.

«Мужчину застрелили представители одной из этнических преступных группировок Одессы, которые выполняли заказ на убийство. Погибший является фигурантом уголовного производства, открытого по статье о вымогательстве», - сообщают источники Думской.

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