Горе-батьки кинули зовсім маленьку дівчинку на пляжі в Одесі

Дитину знайшли перехожі ввечері 2 серпня на пляжі Ланжерон. Небайдужі люди звернулися в поліцію і ті почали пошуки родичів дівчинки, передає Politeka.net, з посиланням на Нацполіцію в Одеській області

"Дитині на вигляд півтора року, одягнена в лосини бордового кольору і спідницю бежевого кольору", - говорилося в повідомленні.

Пізніше родичі малятка з'явилися.

У поліцію звернулася бабуся дівчинки і розповіла, що батьки онуки втратили її на пляжі.

За її словами дівчинка зникла, коли мати пішла купатися в море, а батько кудись відійшов.

Правоохоронці закликають одеситів відповідально ставиться до догляду за маленькими дітьми.

Горе-батькам загрожує покарання у вигляді штрафу.

Пользователі в соцмережах дивуються, як можна було втратити дитину на пляжі і не шукати протягом тривалого часу.

"Як же це так напитися потрібно було, щоб дитину втратити?»,

"Масю шкода. Батьки що зовсім не помітили що дитини немає??? Жах»,

«Я б кричала на весь пляж . А батьки..» ,- пишуть в мережі.

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