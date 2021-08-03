Горе-батьки кинули зовсім маленьку дівчинку на пляжі в Одесі
Дитину знайшли перехожі ввечері 2 серпня на пляжі Ланжерон. Небайдужі люди звернулися в поліцію і ті почали пошуки родичів дівчинки, передає Politeka.net, з посиланням на Нацполіцію в Одеській області
"Дитині на вигляд півтора року, одягнена в лосини бордового кольору і спідницю бежевого кольору", - говорилося в повідомленні.
Пізніше родичі малятка з'явилися.
Галкін похвалився господарством Пугачової і приголомшив одкровенням: "У нас в Одесі..."
Переможець "МастерШеф-8" повністю змінив своє життя, з кулінарією покінчено: "Це не для мене"
Негода забрала життя людей у Львові: дерево впало на молоду пару
Наташа Корольова в "японському" вбранні викликала гнів росіян: "навіщо скрізь пхати своє..."
Суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво показав українцям, в кого закохався: "Прийшов час познайомити вас трохи ближче"
У поліцію звернулася бабуся дівчинки і розповіла, що батьки онуки втратили її на пляжі.
За її словами дівчинка зникла, коли мати пішла купатися в море, а батько кудись відійшов.
Правоохоронці закликають одеситів відповідально ставиться до догляду за маленькими дітьми.
Горе-батькам загрожує покарання у вигляді штрафу.
Пользователі в соцмережах дивуються, як можна було втратити дитину на пляжі і не шукати протягом тривалого часу.
"Як же це так напитися потрібно було, щоб дитину втратити?»,
"Масю шкода. Батьки що зовсім не помітили що дитини немає??? Жах»,
«Я б кричала на весь пляж . А батьки..» ,- пишуть в мережі.
Нагадаємо, що двох дівчат застукали за нехороших заняттям у Стамбульському парку, відео: прямо на лавочці
Ще Politeka писала, що в горе-мати зчепилася з охоронцем в супермаркеті, відео: "ви психіку йому порушуєте"
Також Politeka повідомляла, чоловік пішов на страшний злочин зі школяркою: "випросив фото і домігся зустрічі"