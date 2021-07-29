У Чорноморську Одеської області дорослий чоловік споював дівчаток підліткового віку за гроші
Як передає Politeka.net, про це повідомляє КП "Муніципальна варта Чорноморська" на офіційній сторінці в
Біля дитячого майданчика біля школи муніципали заставли двох неповнолітніх дівчат за розпиванням алкоголю. Компанію їм складав дорослий чоловік, який в ході бесіди не зміг пояснити, чому знаходиться з підлітками і ким вони йому припадають.
Всіх доставили в районне відділення поліції, а після цього викликали батьків дівчат.
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З'ясувалося, що чоловік виявився абсолютно стороннім, незнайомим раніше з дівчатами. Він запропонував дівчатам посидіти з ним за винагороду в 500 гривень, купив алкогольні напої.
Зазначається, що наразі справу передали співробітникам сектору ювенальної превенції Чорноморської поліції.
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