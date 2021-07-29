В Черноморске Одесской области взрослый мужчина спаивал девочек подросткового возраста за деньги
Как передает Politeka.net, об этом сообщает КП «Мунициальная варта Черномрска» на официальной странице в
Возле детской площадки около школы муниципалы заставли двух несовершеннолетних девушек за распитием алкоголя. Компанию им составлял взрослый мужчина, который в ходе беседы не смог объяснить, почему находится с подростками и кем они ему приходятся.
Всех доставили в районное отделение полиции, а после этого вызвали родителей девушек.
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Выяснилось, что мужчина оказался совершенно посторонним, незнакомым ранее с девушками. Он предложил девушкам посидеть с ним за вознаграждение в 500 гривен, купил алкогольные напитки.
Отмечается, что сейчас дело передали сотрудникам сектора ювенальной превенции Черноморской полиции.
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