В Черноморске Одесской области взрослый мужчина спаивал девочек подросткового возраста за деньги

Как передает Politeka.net, об этом сообщает КП «Мунициальная варта Черномрска» на официальной странице в Фейсбук.

Возле детской площадки около школы муниципалы заставли двух несовершеннолетних девушек за распитием алкоголя. Компанию им составлял взрослый мужчина, который в ходе беседы не смог объяснить, почему находится с подростками и кем они ему приходятся.

Всех доставили в районное отделение полиции, а после этого вызвали родителей девушек.

Выяснилось, что мужчина оказался совершенно посторонним, незнакомым ранее с девушками. Он предложил девушкам посидеть с ним за вознаграждение в 500 гривен, купил алкогольные напитки.

Отмечается, что сейчас дело передали сотрудникам сектора ювенальной превенции Черноморской полиции.

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