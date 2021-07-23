Через масштабну потовінь в Одесі виникла проблема з рухом громадського транспорту

Як відомо, в Одесі на Пересипу досі не відкачали воду після негоди, яка накрила місто 22 липня вночі.

Однак автомобілі все-таки намагаються подолати затоплені ділянки як можуть-перепливаючи їх.

Маршрутки і трамваї на селище Котовського курсують, але слабо. На Об'їзній дорозі утворився великий затор від вулиці Заболотного до Усатового.

Одесити, які проживають на селищі Котовського не стали сподіватися на маршрутки і трамваї і пересіли на електричку.

Через це на станції утворилися гігантські черги.

Фотодоказ оприлюднили у телеграм-каналі "Х. Одеса", у п'ятницю, 23 липня.

"Сьогоднішня черга на електричку з селища Котовського, ще ніколи електричка не користувалася таким попитом", - наголошується в публікації.

Користувачі в соцмережах вже коментують небувалий ажіотаж на станції.



"Мурашник",

"Ну так пустити резервний склад, це ж так складно",

"Прям як в Індії",

"Буде як в Індії на дахах їздити", - пишуть в мережі.

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