Через масштабну потовінь в Одесі виникла проблема з рухом громадського транспорту
Як відомо, в Одесі на Пересипу досі не відкачали воду після негоди, яка накрила місто 22 липня вночі.
Однак автомобілі все-таки намагаються подолати затоплені ділянки як можуть-перепливаючи їх.
Маршрутки і трамваї на селище Котовського курсують, але слабо. На Об'їзній дорозі утворився великий затор від вулиці Заболотного до Усатового.
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Одесити, які проживають на селищі Котовського не стали сподіватися на маршрутки і трамваї і пересіли на електричку.
Через це на станції утворилися гігантські черги.
Фотодоказ оприлюднили у телеграм-каналі "Х. Одеса", у п'ятницю, 23 липня.
"Сьогоднішня черга на електричку з селища Котовського, ще ніколи електричка не користувалася таким попитом", - наголошується в публікації.
Користувачі в соцмережах вже коментують небувалий ажіотаж на станції.
"Мурашник",
"Ну так пустити резервний склад, це ж так складно",
"Прям як в Індії",
"Буде як в Індії на дахах їздити", - пишуть в мережі.
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