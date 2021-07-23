Из-за масштабного потопа в Одессе возникла проблема с движением общественного транспорта
Как известно, в Одессе на Пересыпи до сих пор не откачали воду после непогоды, которая накрыла город 22 июля ночью.
Однако автомобили все-таки стараются преодолеть затопленные участки как могут – переплывая их.
Маршрутки и трамваи на поселок Котовского курсируют, но слабо. На Объездной дороге образовалась большая пробка от улицы Заболотного до Усатово.
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Одесситы, проживающие на поселке Котовского не стали надеяться на маршрутки и трамваи и пересели на электричку.
Из-за этого на станции образовались гигантские очереди.
Фотодоказательство обнародовали в телеграм-канале "Х. Одесса", в пятницу, 23 июля.
"Сегодняшняя очередь на электричку с посёлка Котовского, ещё никогда электричка не пользовалась таким спросом", - отмечается в публикации.
Пользователи в соцсетях уже комментируют небывалый ажиотаж на станции.
"Муравейник",
"Ну да пустить резервный состав, это ведь так сложно",
"Прям как в Индии",
"Будет как в Индии на крышах ездить", - пишут в сети.
Напомним, что в Одессе показали, как "бизнесмены" зарабатывают на потопе
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