Негода, що панувала в Одесі, змила в морі частину Аркадії
Кадрами наслідків стихії поділився одеський активіст у соцмережах, передає Politeka.net
У ніч на 22 липня Одесу накрила залпова злива, яка сильно налякала місцевих жителів і принесла багато бід в місто: повалені дерева, затоплені вулиці і будинки, у багатьох районах немає електрики.
Не пощадила негода територію скандально відомого нічного клубу "Ібіца".
На знімках, які оприлюднив одеський активіст Дем'ян Ганул видно, що потужні потоки води змили асфальт і частину тротуарної плитки. Біля клубу утворилися ями, оголивши комунікації. Також на пляжі спостерігається багато уламків тротуарної плитки, каменів, сміття.
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"Таке відчуття, що Бог карає Аркадію за щось", - підписав фото одесит.
У прес-службі одеської мерії уточнили, що в ніч на 22 липня в місті випало більше двомісячної норми опадів.
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