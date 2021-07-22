Царившая в Одессе непогода смыла в море часть Аркадии
Кадрами последствий стихии поделился одесский активист в соцсетях, передает Politeka.net
В ночь на 22 июля Одессу накрыл залповый ливень, который сильно напугал местных жителей и принес много бед в город: повалены деревья, затоплены улицы и дома, во многих районах нет электричества.
Не пощадила непогода территорию скандально известного ночного клуба «Ибица».
На снимках, которые обнародовал одесский активист Демьян Ганул видно, что мощные потоки воды смыли асфальт и часть тротуарной плитки. Возле клуба образовались ямы, обнажив коммуникации. Также на пляже наблюдается много обломков тротуарной плитки, камней, мусора.
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“Такое чувство, что Бог наказывает Аркадию за что-то”, – подписал фото одессит.
В пресс-службе одесской мэрии уточнили, что в ночь на 22 июля в городе выпало более двухмесячной нормы осадков.
Напомним, что в Одессе показали, как "бизнесмены" зарабатывают на потопе
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