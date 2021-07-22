Залпова злива, яка обрушилася на Одесу посеред ночі, наробила чимало біди в місті

Стихія сильно налякала місцевих жителів-повалені дерева, затоплені вулиці і будинки, у багатьох районах немає електрики.

Зокрема, в мережі показали наслідки зливи на вулиці Балківській, яка опинилася під водою однією з перших у місті. Про це повідомляє телеграм-канал «Одеса зараз», передає Politeka.net

Вода після зливи поступово зійшла, але ситуація виявилася дуже нерадісною.

На кадрах видно, як потужні потоки води змили дорожнє покриття. На проїжджій частині утворилися величезні ями.

"Балковська зараз виглядає, як після бомбардування", - повідомили автори ролика і закликали всіх водіїв бути акуратними.

У прес-службі одеської мерії повідомили про те, що в ніч на 22 липня в місті випало більше двомісячної норми опадів.

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