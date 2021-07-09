Близько десятка пожежних машин гасили загоряння біля Оперного театру в самому центрі Одеси
Спочатку про подію заявили очевидці в соцмережах і опублікували перші кадри, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
«На Чайковського щось підгоріло, з даху валить дим, є постраждалі, чоловіка винесли на ношах», - повідомляє телеграм-канал «Х.Одеса».
Через деякий час в прес-службі ДСНС з'явилася більш детальна інформація про пожежу.
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Як розповіли рятувальники, в провулку Чайковського, 18 горіла квартира на останньому поверсі триповерхової будівлі.
Сигнал про пожежу надійшло на спецлінію о 16: 22. Пожежники евакуювали 10 мешканців будинку, а через 40 хвилин загасили пожежу на площі 40 квадратних метрів. В результаті НП постраждав 30-річний чоловік, якого забрали в лікарню на "швидкій".
Причина пожежі встановлюється.
На місці працювали вісім пожежних машин і 28 рятувальників.
Нагадаємо, про пожежу на Молдаванці в Одесі, кадри НП: "вогонь погрожував перекинутися на житловий будинок"
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Як Politeka повідомляла, що пожежа спалахнула на базі відпочинку під Одесою: відео НП.