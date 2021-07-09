Близько десятка пожежних машин гасили загоряння біля Оперного театру в самому центрі Одеси

Спочатку про подію заявили очевидці в соцмережах і опублікували перші кадри, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

«На Чайковського щось підгоріло, з даху валить дим, є постраждалі, чоловіка винесли на ношах», - повідомляє телеграм-канал «Х.Одеса».

Через деякий час в прес-службі ДСНС з'явилася більш детальна інформація про пожежу.

Як розповіли рятувальники, в провулку Чайковського, 18 горіла квартира на останньому поверсі триповерхової будівлі.

Сигнал про пожежу надійшло на спецлінію о 16: 22. Пожежники евакуювали 10 мешканців будинку, а через 40 хвилин загасили пожежу на площі 40 квадратних метрів. В результаті НП постраждав 30-річний чоловік, якого забрали в лікарню на "швидкій".

Причина пожежі встановлюється.

На місці працювали вісім пожежних машин і 28 рятувальників.

Нагадаємо, про пожежу на Молдаванці в Одесі, кадри НП: "вогонь погрожував перекинутися на житловий будинок"

Також Politeka писала, що пожежа знищила дах будинку в центрі Одеси: наслідки показали з висоти

Як Politeka повідомляла, що пожежа спалахнула на базі відпочинку під Одесою: відео НП.