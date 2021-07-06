В Одессе на Молдаванке горела торговая точка по приготовлению шаурмы

Кадры происшествия выложили очевидцы в местном телеграм-канале «Х. Одесса», передает Politeka.net

Так, рано утром на улице Богдана Хмельницкого, 98 загорелся торговый павильон, в котором готовят и продают шаурму.

Прибывшие спасатели оперативно ликвидировали пожар.

На кадрах видно, что огнем повреждена кухня и элементы крыши. Спасателям удалось предотвратить распространение огня на жилую часть одноэтажного здания. ОБ этом уточнили в пресс-службе ГСЧС.

Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания, а также размер нанесенного ущерба устанавливаются.

Отметим, что уже не первый раз горит эта торговая точка. 18 апреля спасатели также тушили пожар на Богдана Хмельницкого, 98 .

Стоит сказать, что 6 июля в Одесском регионе снова объявлено штормовое предупреждение.

В городе прогнозируют облачную погоду с ливнем и грозой.

Напомним, что туристов предупредили о новых опасностях пляжного отдыха в Затоке: подробности

Также Politeka писала, что пожар уничтожил крышу дома в центре Одессы: последствия показали с высоты

Как Politeka сообщала, что пожар вспыхнул на базе отдыха под Одессой: видео ЧП.