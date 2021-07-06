В Одессе на Молдаванке горела торговая точка по приготовлению шаурмы
Кадры происшествия выложили очевидцы в местном телеграм-канале «Х. Одесса», передает Politeka.net
Так, рано утром на улице Богдана Хмельницкого, 98 загорелся торговый павильон, в котором готовят и продают шаурму.
Прибывшие спасатели оперативно ликвидировали пожар.
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На кадрах видно, что огнем повреждена кухня и элементы крыши. Спасателям удалось предотвратить распространение огня на жилую часть одноэтажного здания. ОБ этом уточнили в пресс-службе ГСЧС.
Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания, а также размер нанесенного ущерба устанавливаются.
Отметим, что уже не первый раз горит эта торговая точка. 18 апреля спасатели также тушили пожар на Богдана Хмельницкого, 98 .
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