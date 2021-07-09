Около десятка пожарных машин тушили возгорание возле Оперного театра в самом центре Одессы
Сначала о происшествии заявили очевидцы в соцсетях и опубликовали первые кадры, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
«На Чайковского что-то подгорело, с крыши валит дым, есть пострадавшие, мужчину вынесли на носилках», - сообщает телеграм-канал «Х. Одесса».
Спустя время в пресс-службе ГСЧС появилась более подробная информация о пожаре.
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Как рассказали спасатели, в переулке Чайковского, 18 горела квартира на последнем этаже трехэтажного здания.
Сигнал о пожаре поступило на спецлинию в 16:22. Пожарники эвакуировали 10 жителей дома, а спустя 40 минут потушили пожар на площади 40 квадратных метров. В результате ЧП пострадал 30-летний мужчина, которого забрали в больницу на "скорой".
Причина пожара устанавливается.
На месте работали восемь пожарных машин и 28 спасателей.
Напомним, про пожар на Молдаванке в Одессе, кадры ЧП: "Огонь грозил перекинуться на жилой дом"
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Как Politeka сообщала, что пожар вспыхнул на базе отдыха под Одессой: видео ЧП.