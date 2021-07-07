Пошуки тривають не перший день

В Одесі поліцейські шукають зниклого підлітка

Хлопця шукають вже кілька днів. Стурбовані батьки звернулися в поліцію, коли їх 13-річний син поїхав кататися на велосипеді і пропав.

13-річний Триколич Григорій у день пропажі був одягнений в сіру футболку, чорні шорти і кросівки.

З будь-якою інформацією про зниклого звертайтеся за телефонами: (048) 779-42-52 або 102.

Нагадаємо, у Харкові шукали 6-річну дитину, яку живе у Полтаві

З 2 липня хлопчика шукали батьки, волонтери та правоохоронці.

Про це повідомили у Східному оперативно-територіальному об'єднанні Національної гвардії України.

2 липня дитина вийшла з дому в Полтаві і зникла.

Виявили його ввечері того ж дня біля автобусної зупинки в Харкові.

Нацгвардія, що патрулювала територію на ж \ д станції Харкова, помітили біля маленького хлопчика без супроводу дорослих.

Дитину передали співробітникам поліції.

Як 6-річна дитина з Полтави опинилася в Харкові на даний момент невідомо.

Також ми писали раніше, що в Одеській області в один день зникли діти: фото і прикмети

Як повідомляла Politeka, другу добу немає звісток: харків'ян просять допомогти у пошуках жінки

Крім того Politeka писала, що мініатюрна харків'янка безслідно зникла, фото: волонтери і поліція просять про допомогу.