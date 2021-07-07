В Одесі поліцейські шукають зниклого підлітка
Хлопця шукають вже кілька днів. Стурбовані батьки звернулися в поліцію, коли їх 13-річний син поїхав кататися на велосипеді і пропав.
13-річний Триколич Григорій у день пропажі був одягнений в сіру футболку, чорні шорти і кросівки.
З будь-якою інформацією про зниклого звертайтеся за телефонами: (048) 779-42-52 або 102.
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Нагадаємо, у Харкові шукали 6-річну дитину, яку живе у Полтаві
З 2 липня хлопчика шукали батьки, волонтери та правоохоронці.
Про це повідомили у Східному оперативно-територіальному об'єднанні Національної гвардії України.
2 липня дитина вийшла з дому в Полтаві і зникла.
Виявили його ввечері того ж дня біля автобусної зупинки в Харкові.
Нацгвардія, що патрулювала територію на ж \ д станції Харкова, помітили біля маленького хлопчика без супроводу дорослих.
Дитину передали співробітникам поліції.
Як 6-річна дитина з Полтави опинилася в Харкові на даний момент невідомо.
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