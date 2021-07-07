В Одесі загорівся завод
Про це повідомили в прес-службі ДСНС в Одеській області.
Вранці 7 липня на території заводу Стальканат в Одесі сталася пожежа - загорілася масляна ванна.
Займання сталося на другому поверсі 3-поверхового виробничого цеху з виготовлення сталевого каната.
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Через сильну задимленість рятувальники працювали в спеціальних апаратах. Площа загоряння склала 10 квадратів.
На щастя, ніхто не постраждав.
Причина пожежі та збитки встановлюються.
Нагадаємо, в Одесі на Молдаванці горіла торгова точка з приготування шаурми
Кадри події виклали очевидці
Так, рано вранці на вулиці Богдана Хмельницького, 98 загорівся торговий павільйон, в якому готують і продають шаурму.
Прибулі рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
На кадрах видно, що вогнем пошкоджено кухню та елементи даху. Рятувальникам вдалося запобігти поширенню вогню на житлову частину одноповерхової будівлі. Про це уточнили в прес-службі ДСНС.
Загиблих і постраждалих немає. Причина загоряння, а також розмір завданих збитків встановлюються.
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