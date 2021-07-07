В Одесі загорівся завод

Про це повідомили в прес-службі ДСНС в Одеській області.

Вранці 7 липня на території заводу Стальканат в Одесі сталася пожежа - загорілася масляна ванна.

Займання сталося на другому поверсі 3-поверхового виробничого цеху з виготовлення сталевого каната.

Через сильну задимленість рятувальники працювали в спеціальних апаратах. Площа загоряння склала 10 квадратів.

На щастя, ніхто не постраждав.

Причина пожежі та збитки встановлюються.

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Кадри події виклали очевидці

Так, рано вранці на вулиці Богдана Хмельницького, 98 загорівся торговий павільйон, в якому готують і продають шаурму.

Прибулі рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

На кадрах видно, що вогнем пошкоджено кухню та елементи даху. Рятувальникам вдалося запобігти поширенню вогню на житлову частину одноповерхової будівлі. Про це уточнили в прес-службі ДСНС.

Загиблих і постраждалих немає. Причина загоряння, а також розмір завданих збитків встановлюються.

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