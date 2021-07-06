В Одесі на Молдаванці горіла торгова точка з приготування шаурми
Кадри події виклали очевидці в місцевому телеграм-каналі "Х. Одеса", передає Politeka.net
Так, рано вранці на вулиці Богдана Хмельницького, 98 загорівся торговий павільйон, в якому готують і продають шаурму.
Прибулі рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
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На кадрах видно, що вогнем пошкоджено кухню та елементи даху. Рятувальникам вдалося запобігти поширенню вогню на житлову частину одноповерхової будівлі. Про це уточнили в прес-службі ДСНС.
Загиблих і постраждалих немає. Причина загоряння, а також розмір завданих збитків встановлюються.
Відзначимо, що вже не перший раз горить ця торгова точка. 18 квітня рятувальники також гасили пожежу на Богдана Хмельницького, 98.
Варто сказати, що 6 липня в Одеському регіоні знову оголошено штормове попередження.
У місті прогнозують хмарну погоду зі зливою і грозою.
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