В Одеський порт прибули кораблі НАТО

Першим зайшов італійський фрегат" Вірджиніо Фазан " F591, повідомила "Думська".

Італійський фрегат "Вірджиніо Фазан" F591 о 9:40 прибув до 18-ому причалу морського вокзалу. Відразу за ним зайшов турецький фрегат Barbaros F244 і пришвартувався біля 20-го причалу.

Через деякий час увійшов третій корабель групи, фрегат з Румунії Regina Maria F222. Середній десантний корабель "Юрій Оліфіренко" L401.

Фото: Володимира Трофімова.

Нагадаємо, сильна злива з грозою обрушилася на Одесу.

У підсумку місто поплив в прямому сенсі цього слова. Крім того, через негоду не змогли приземлитися кілька літаків. А в Одеській області люди були тимчасово відключені від електрики і водопостачання.

Дощ почався приблизно о 21: 00, а коли вже стемніло, над містом можна було побачити блискавки.

За даними місцевих Telegram-каналів, за одну хвилину їх можна було одночасно спостерігати в різних районах Одеси.

Деякі місцеві жителі повідомляли про град, який побив урожай і квіти на клумбах.

До слова, що після рясних дощів у Дніпрі на небі одночасно розкинулися три веселки.

Як Politeka писала, що через негоду водою в Одесі знову затопило низку міських вулиць, цього разу найбільше дісталося хімічній.

Також Politeka повідомляла, що Київ перетворився на" величезну калюжу", кадри наслідків негоди в центрі столиці.