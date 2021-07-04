В Одеський порт прибули кораблі НАТО
Першим зайшов італійський фрегат" Вірджиніо Фазан " F591, повідомила "Думська".
Італійський фрегат "Вірджиніо Фазан" F591 о 9:40 прибув до 18-ому причалу морського вокзалу. Відразу за ним зайшов турецький фрегат Barbaros F244 і пришвартувався біля 20-го причалу.
Через деякий час увійшов третій корабель групи, фрегат з Румунії Regina Maria F222. Середній десантний корабель "Юрій Оліфіренко" L401.
Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"
Молода дружина Віктора Павлика після народження дитини раптово вирішила поїхати: "Я ледве витримую..."
Солістка Go_A Павленко засвітила витончену фігурку в купальнику з сіточкою: лідер "Måneskin" оцінив би
Наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина в ліжку розкрила подробиці їхнього роману: "Ромчик не любить, коли я..."
"Вибач, сонечко": зупинилося серце незвичайної українки, яку рятували всім світом
Фото: Володимира Трофімова.
Нагадаємо, сильна злива з грозою обрушилася на Одесу.
У підсумку місто поплив в прямому сенсі цього слова. Крім того, через негоду не змогли приземлитися кілька літаків. А в Одеській області люди були тимчасово відключені від електрики і водопостачання.
Дощ почався приблизно о 21: 00, а коли вже стемніло, над містом можна було побачити блискавки.
За даними місцевих Telegram-каналів, за одну хвилину їх можна було одночасно спостерігати в різних районах Одеси.
Деякі місцеві жителі повідомляли про град, який побив урожай і квіти на клумбах.
До слова, що після рясних дощів у Дніпрі на небі одночасно розкинулися три веселки.
Як Politeka писала, що через негоду водою в Одесі знову затопило низку міських вулиць, цього разу найбільше дісталося хімічній.
Також Politeka повідомляла, що Київ перетворився на" величезну калюжу", кадри наслідків негоди в центрі столиці.