В Одессе снова дождливо

В Одессе из-за продолжительного дождя произошел потоп

Кадрами последствий непогоды поделились очевидцы в местных телеграм-каналах, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Так, в четверг, 20 мая водой снова затопило ряд городских улиц. В этот раз больше всего досталось Химической.

На кадрах видно, как водители автомобилей и троллейбуса едва перемещаются по залитой дождем дороге.

Кроме того, из-за непогоды образовались пробки. Сложнее всего проехать в центре, особенно по улицам Преображенской, Екатерининской и около "Привоза".

Также очевидцы заметили патрульную машину, которая пролетела на мигающий сигнал светофора, е и обрызгала с головы до ног прохожего, который собирался перейти улицу.

«Патрульные спешили на мигающий светофор и искупали мужичка», - отмечается в публикации телеграм-канала «Х. Одесса».

Ранее мы сообщали, 17 мая после дождя одна из городских улиц не выдержала напора стихии и разрушилась.

Обвал асфальта произошел на проезжей части на улице Маршала Говорова. Теперь дорога срочно требует капитального ремонта.

В тоже время, как сообщили синоптики, в пятницу, 21 мая в Одессе будет по-прежнему дождливо.

Согласно имеющимся данным, на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью ожидается сильный дождь. К утру он должен ослабнуть, но будет продолжать идти весь день и прекратится лишь к вечеру.

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