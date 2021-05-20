В Одессе из-за продолжительного дождя произошел потоп
Кадрами последствий непогоды поделились очевидцы в местных телеграм-каналах, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Так, в четверг, 20 мая водой снова затопило ряд городских улиц. В этот раз больше всего досталось Химической.
На кадрах видно, как водители автомобилей и троллейбуса едва перемещаются по залитой дождем дороге.
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Кроме того, из-за непогоды образовались пробки. Сложнее всего проехать в центре, особенно по улицам Преображенской, Екатерининской и около "Привоза".
Также очевидцы заметили патрульную машину, которая пролетела на мигающий сигнал светофора, е и обрызгала с головы до ног прохожего, который собирался перейти улицу.
«Патрульные спешили на мигающий светофор и искупали мужичка», - отмечается в публикации телеграм-канала «Х. Одесса».
Ранее мы сообщали, 17 мая после дождя одна из городских улиц не выдержала напора стихии и разрушилась.
Обвал асфальта произошел на проезжей части на улице Маршала Говорова. Теперь дорога срочно требует капитального ремонта.
В тоже время, как сообщили синоптики, в пятницу, 21 мая в Одессе будет по-прежнему дождливо.
Согласно имеющимся данным, на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью ожидается сильный дождь. К утру он должен ослабнуть, но будет продолжать идти весь день и прекратится лишь к вечеру.
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