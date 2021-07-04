В одесский порт прибыли корабли НАТО

Первым зашел итальянский фрегат "Вирджинио Фазан" F591, сообщила "Думская".

Итальянский фрегат "Вирджинио Фазан" F591 в 9:40 прибыл к 18-ому причалу морского вокзала. Сразу за ним зашел турецкий фрегат Barbaros F244 и пришвартовался у 20-го причала.

Спустя время вошел третий корабль группы, фрегат из Румынии Regina Maria F222. Средний десантный корабль "Юрий Олифиренко" L401.

Фото: Владимира Трофимова.

Напомним, сильный ливень с грозой обрушился на Одессу.

В итоге город поплыл в прямом смысле этого слова. Кроме того, из-за непогоды не смогли приземлиться несколько самолетов. А в Одесской области люди были временно отключены от электричества и водоснабжения.

Дождь начался примерно в 21:00, а когда уже cтемнело, над городом можно было увидеть молнии.

По данным местных Telegram-каналов, за одну минуту их можно было одновременно наблюдать в разных районах Одессы.

Некоторые местные жители сообщали об граде, который побил урожай и цветы на клумбах.

К слову, что после обильных дождей в Днепре на небе одновременно раскинулись три радуги.

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.

Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.