Підозріла валіза стала причиною справжнього переполоху в одному з районів Одеси

Інцидент трапився вдень, 29 червня біля супермаркету «Таврія В» і аптеки на вулиці Академіка Корольова . Про це повідомляють очевидці в телеграм канал "Підслухано Одеса" і опублікують кадри з місця події, передавати Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За їх словами, біля аптеки виявили підозрілу валізу і викликали рятувальників.

На місце з'їхалися співробітники ДСНС, поліції та медики.

"Перекрили всі стрічками, ходять з собакою, людей виводять з Таврії, пройти не можна, поворот перекритий», - розповіли вони.

Після того, як фахівці перевірили валізу, в ньому виявили особисті речі.

Виклик виявився помилковий.

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