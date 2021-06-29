Підозріла валіза стала причиною справжнього переполоху в одному з районів Одеси
Інцидент трапився вдень, 29 червня біля супермаркету «Таврія В» і аптеки на вулиці Академіка Корольова . Про це повідомляють очевидці в телеграм канал "Підслухано Одеса" і опублікують кадри з місця події, передавати Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
За їх словами, біля аптеки виявили підозрілу валізу і викликали рятувальників.
На місце з'їхалися співробітники ДСНС, поліції та медики.
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"Перекрили всі стрічками, ходять з собакою, людей виводять з Таврії, пройти не можна, поворот перекритий», - розповіли вони.
Після того, як фахівці перевірили валізу, в ньому виявили особисті речі.
Виклик виявився помилковий.
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