Подозрительный чемодан стал причиной настоящего переполоха в одном из районов Одессы

Инцидент случился днем, 29 июня возле супермаркета «Таврия В» и аптеки на улице Академика Королёва . Об этом сообщают очевидцы в телеграм канал «Подслушано Одесса» и опубликуют кадры с места события, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По их словам, возле аптеки обнаружили подозрительный чемодан и вызвали спасателей.

На место съехались сотрудники ГСЧС, полиции и медики.

«Перекрыли всё лентами, ходят с собакой, людей выводят из Таврии, пройти нельзя, поворот перекрыт», - рассказали они.

После того, как специалисты проверили чемодан, в нем обнаружили личные вещи.

Вызов оказался ложный.

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Так, в морге Одесской городской больницы №11несколько дней не работало холодильное оборудование.

Причиной этому послужили перебои с электричеством.

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