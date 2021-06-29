Подозрительный чемодан стал причиной настоящего переполоха в одном из районов Одессы
Инцидент случился днем, 29 июня возле супермаркета «Таврия В» и аптеки на улице Академика Королёва . Об этом сообщают очевидцы в телеграм канал «Подслушано Одесса» и опубликуют кадры с места события, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По их словам, возле аптеки обнаружили подозрительный чемодан и вызвали спасателей.
На место съехались сотрудники ГСЧС, полиции и медики.
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«Перекрыли всё лентами, ходят с собакой, людей выводят из Таврии, пройти нельзя, поворот перекрыт», - рассказали они.
После того, как специалисты проверили чемодан, в нем обнаружили личные вещи.
Вызов оказался ложный.
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