На Одещині швидка з маленьким пацієнтом потрапила в ДТП

Телеграм-канал "Одеса Інфо" повідомив, що в районі с.Шевченкове зіткнулися автомобіль медиків, який віз до лікарні 4-х місячну дитину і Газель Ізмаїльського загону Морської охорони.

Водій швидкої з мигалками намагався обігнати військових, коли на зустріч їм рухався інший автомобіль.

Намагаючись уникнути зіткнення, швидка повернулася в свій ряд, але вдарила в задню частину Газель і та злетіла в кювет, а швидка зупинилася на узбіччі.

В результаті аварії у малюка підозрюють перелом ключиці. Ще в одного учасника аварії травма голови.

Момент ДТП зі швидкою - тут.

Нагадаємо, раніше на Пересипі в Одесі швидка врізалася в припаркований на узбіччі Daewoo-очевидці повідомляли, що водій заснув за кермом.

У патрульній поліції розповіли, сталося зіткнення автомобіля швидкої медичної допомоги та легковика Daewoo.

В результаті події постраждав пасажир, який знаходився в автомобілі «швидкої».

До слова, у центрі Одеси водій влетів у натовп людей, кадри ДТП: "їхав на червоний".

Як повідомляла Politeka раніше, в Одесі п'яний водій влетів у припарковане авто, відео: випав з салону і заснув.

Крім того Politeka писала, що Tesla знесла жінку на своєму шляху в Одесі, фото:"йшла по тротуару".