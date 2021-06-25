На Одещині швидка з маленьким пацієнтом потрапила в ДТП
Телеграм-канал "Одеса Інфо" повідомив, що в районі с.Шевченкове зіткнулися автомобіль медиків, який віз до лікарні 4-х місячну дитину і Газель Ізмаїльського загону Морської охорони.
Водій швидкої з мигалками намагався обігнати військових, коли на зустріч їм рухався інший автомобіль.
Намагаючись уникнути зіткнення, швидка повернулася в свій ряд, але вдарила в задню частину Газель і та злетіла в кювет, а швидка зупинилася на узбіччі.
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В результаті аварії у малюка підозрюють перелом ключиці. Ще в одного учасника аварії травма голови.
Момент ДТП зі швидкою - тут.
Нагадаємо, раніше на Пересипі в Одесі швидка врізалася в припаркований на узбіччі Daewoo-очевидці повідомляли, що водій заснув за кермом.
У патрульній поліції розповіли, сталося зіткнення автомобіля швидкої медичної допомоги та легковика Daewoo.
В результаті події постраждав пасажир, який знаходився в автомобілі «швидкої».
До слова, у центрі Одеси водій влетів у натовп людей, кадри ДТП: "їхав на червоний".
Як повідомляла Politeka раніше, в Одесі п'яний водій влетів у припарковане авто, відео: випав з салону і заснув.
Крім того Politeka писала, що Tesla знесла жінку на своєму шляху в Одесі, фото:"йшла по тротуару".