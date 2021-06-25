На Одесчине скорая с маленьким пациентом попала в ДТП

Телеграм-канал "Одесса инфо" сообщила, что в районе с. Шевченково столкнулись автомобиль медиков, который вез в больницу 4-х месячного ребенка и Газель Измаильского отряда морской охраны.

Водитель скорой с мигалками пытался обогнать военных, когда на встречу им двигался другой автомобиль.

Пытаясь избежать столкновение, скорая вернулась в свой ряд, но ударила в заднюю часть Газель и та слетела в кювет, а скорая остановилась на обочине.

В результате аварии у малыша подозревают перелом ключицы. Еще у одного участника аварии травма головы.

Момент ДТП со скорой - здесь.

К слову, в центре Одессы водитель влетел в толпу людей, кадры ДТП: "Ехал на красный".

Как сообщала Politeka ранее, в Одессе пьяный водитель влетел в припаркованное авто, видео: Выпал из салона и уснул.

Кроме того Politeka писала, что Tesla снесла женщину на своем пути в Одессе, фото:"Шла по тротуару".