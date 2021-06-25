На Одесчине скорая с маленьким пациентом попала в ДТП
Телеграм-канал "Одесса инфо" сообщила, что в районе с. Шевченково столкнулись автомобиль медиков, который вез в больницу 4-х месячного ребенка и Газель Измаильского отряда морской охраны.
Водитель скорой с мигалками пытался обогнать военных, когда на встречу им двигался другой автомобиль.
Пытаясь избежать столкновение, скорая вернулась в свой ряд, но ударила в заднюю часть Газель и та слетела в кювет, а скорая остановилась на обочине.
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В результате аварии у малыша подозревают перелом ключицы. Еще у одного участника аварии травма головы.
Момент ДТП со скорой - здесь.
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