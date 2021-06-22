В одесском супермаркете с потолка полился "дождь"
Так, вода в торговом зале на улице Генерала Бочарова появилась из-за обильных осадков, протекла крыша, передает "kekc.news".
По словам очевидцев, никто не додумался поставить какую-нибудь тару, для того, чтобы вода не растекалась по залу.
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Ранее мы писали, что Черное море в Одессе снова "зацвело"
Это явление вызвано цветением цианобактерии Aphanizomenon flos-aquae.
Теплая морская вода в сочетании с низкой соленостью и наличием большого количества различных органических веществ в воде - благоприятная среда для "цветения" моря.
Цветущее море показали с высоты птичьего полета.
К слову, на Одесчине возникла угроза прорыва дамбы из-за обильных дождей.
Также Politeka сообщала, что стена дома рухнула на газовую трубу, кадры с места ЧП в Одессе.