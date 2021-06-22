Это не норма

В одесском супермаркете с потолка полился "дождь"

Так, вода в торговом зале на улице Генерала Бочарова появилась из-за обильных осадков, протекла крыша, передает "kekc.news".

По словам очевидцев, никто не додумался поставить какую-нибудь тару, для того, чтобы вода не растекалась по залу.

Ранее мы писали, что Черное море в Одессе снова "зацвело"

Это явление вызвано цветением цианобактерии Aphanizomenon flos-aquae.

Теплая морская вода в сочетании с низкой соленостью и наличием большого количества различных органических веществ в воде - благоприятная среда для "цветения" моря.

Цветущее море показали с высоты птичьего полета.

К слову, на Одесчине возникла угроза прорыва дамбы из-за обильных дождей.

Также Politeka сообщала, что стена дома рухнула на газовую трубу, кадры с места ЧП в Одессе.