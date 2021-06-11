В центре Одессы водитель на мотоцикле наехал на компанию людей из 5 человек
Авария произошла поздно вечером в четверг, 10 июня, на улице Успенской угол Канатной. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости Одесса», передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео- доскролльте страницу до конца)
"Мотоциклист с пассажиром на борту решил рискнуть и проехать перекресток Канатной и Успенской на красный свет", - говорится в публикации.
В это время дорогу пересекала компания людей из 5 человек. Люди шли на зеленый сигнал светофора.
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После наезда один пешеход получил травмы и был госпитализирован.
До этого мы сообщали, на трассе в Одесской области под колесами автомобиля погиб пешеход.
Трагическая авария произошла на трассе Одесса-Рени в районе села Маяки в пятницу, 11 июня.
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, водитель Mercedes совершил наезд на 56-летнего мужчину из Арциза, когда тот перебегал дорогу в неположенном месте.
Полученный травмы оказались несовместимыми с жизнью и пострадавший скончался до приезда «скорой».
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