В Одеській області невідома жінка промишляє крадіжками у дітей, її оголосили в розшук
Як повідомляють місцеві
Шахрайка переконала дівчинку, що це прохання її мами.
До цього схожа жінка засвітилася в селищі Авангард.
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Як повідомлялося раніше, на дитячому майданчику на вулиці Спрейса, 6, до 7-річної дівчинки підійшла невідома жінка і шахрайським шляхом заволоділа золотими сережками, хрестиком і ланцюжком.
У мережі показали, як виглядає злодійка.
Раніше ми писали, в Одесі на селищі Котовського молодий хлопець заманив сусідську дівчинку в гараж і витворяв з нею моторошні речі.
19-річного педофіла затримали на вулиці Жоліо-Кюрі.
До правоохоронців звернулася одеситка і розповіла, що сусід покликав в гараж її 8-річну дочку, де зняв трусики з дитини і здійснював дії сексуального характеру.
Поліцейські затримали підозрюваного і доставили в райвідділ.
Нагадаємо, що на зупинці іномарка переїхала пішохода, кадри трагедії в Одеській області: "не побачив у темряві"
Також Politeka повідомляла, що одесити збунтувалися в центрі міста, перекривши дорогу: "вандали руйнують квартали"