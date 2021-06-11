В Одеській області невідома жінка промишляє крадіжками у дітей, її оголосили в розшук

Як повідомляють місцеві ЗМІ , 10 червня після обіду в місті Чорноморську незнайома жінка підійшла до 12-річної дівчинки, яка грала на дитячому майданчику і вмовила її піти додому, а після цього віддати золоті прикраси і гроші (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Шахрайка переконала дівчинку, що це прохання її мами.

До цього схожа жінка засвітилася в селищі Авангард.

Як повідомлялося раніше, на дитячому майданчику на вулиці Спрейса, 6, до 7-річної дівчинки підійшла невідома жінка і шахрайським шляхом заволоділа золотими сережками, хрестиком і ланцюжком.

У мережі показали, як виглядає злодійка.

Раніше ми писали, в Одесі на селищі Котовського молодий хлопець заманив сусідську дівчинку в гараж і витворяв з нею моторошні речі.

19-річного педофіла затримали на вулиці Жоліо-Кюрі.

До правоохоронців звернулася одеситка і розповіла, що сусід покликав в гараж її 8-річну дочку, де зняв трусики з дитини і здійснював дії сексуального характеру.

Поліцейські затримали підозрюваного і доставили в райвідділ.

Нагадаємо, що на зупинці іномарка переїхала пішохода, кадри трагедії в Одеській області: "не побачив у темряві"

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